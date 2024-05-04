Посол Нидерландов Плух завершает работу в России

Посол Нидерландов в России Хиллес Бесхоор Плух завершает работу, он принял участие в церемонии возложения цветов по случаю нидерландского Дня поминовения павших. Она прошла на Введенском кладбище в Москве.

«Участие в торжественной церемонии завершило деятельность г-на Хиллеса Бесхоора Плуха в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Нидерландов в России», — сообщило посольство.