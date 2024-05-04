В Москве арестована лидер запрещённой секты «Фалуньгун»
- РИА Новости
Арестованная — член Ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования «Фалунь Дафа». Она отправлена под стражу до 27 июня.
Миненкова обвиняется в организации деятельности иностранной или международной НПО, работа которой нежелательна в России.
Третьего мая в Москве после обысков задержали четверых адептов китайской секты «Фалуньгун».
* Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 17.07.2020.