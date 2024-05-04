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В Москве арестована лидер запрещённой секты «Фалуньгун»

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Суд в Москве отправил под арест лидера запрещённой в России секты «Фалуньгун»* Наталью Миненкову. Накануне в столице были задержаны четверо адептов движения.
В Москве арестована лидер запрещённой секты «Фалуньгун»
  • РИА Новости

Арестованная — член Ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования «Фалунь Дафа». Она отправлена под стражу до 27 июня.

Миненкова обвиняется в организации деятельности иностранной или международной НПО, работа которой нежелательна в России.

Третьего мая в Москве после обысков задержали четверых адептов китайской секты «Фалуньгун».

* Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 17.07.2020.

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