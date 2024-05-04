Бах: мы пытаемся объединить мир путём спортивных соревнований

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос, возможно ли соблюдение олимпийского перемирия во время Игр в Париже.

«Резолюция об олимпийском перемирии исходит от ООН. Но мы пытаемся объединить мир путём спортивных соревнований, чтобы показать, что мирное сосуществование возможно, несмотря на все конфликты», — приводит слова Баха Inside the Games.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет работать над олимпийским перемирием. Он также отметил, что попросит помочь в этом вопросе председателя КНР.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Бах заявил о готовности искупаться в реке Сене перед Олимпиадой.