Бах: мы пытаемся объединить мир путём спортивных соревнований
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«Резолюция об олимпийском перемирии исходит от ООН. Но мы пытаемся объединить мир путём спортивных соревнований, чтобы показать, что мирное сосуществование возможно, несмотря на все конфликты», — приводит слова Баха Inside the Games.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет работать над олимпийским перемирием. Он также отметил, что попросит помочь в этом вопросе председателя КНР.
Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Бах заявил о готовности искупаться в реке Сене перед Олимпиадой.