RT в Telegram
Подпишись

Бах: мы пытаемся объединить мир путём спортивных соревнований

Короткая ссылка
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос, возможно ли соблюдение олимпийского перемирия во время Игр в Париже.
Бах: мы пытаемся объединить мир путём спортивных соревнований
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Резолюция об олимпийском перемирии исходит от ООН. Но мы пытаемся объединить мир путём спортивных соревнований, чтобы показать, что мирное сосуществование возможно, несмотря на все конфликты», — приводит слова Баха Inside the Games.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет работать над олимпийским перемирием. Он также отметил, что попросит помочь в этом вопросе председателя КНР.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Бах заявил о готовности искупаться в реке Сене перед Олимпиадой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить