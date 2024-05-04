Бах заявил о готовности искупаться в реке Сене перед Олимпиадой
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«Я пока не получил приглашения, но, как только оно придёт, буду рад это сделать. Надеюсь, не слишком холодно», — цитирует Баха AD.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Бах объяснил, почему атлеты из России не примут участия в параде спортсменов на ОИ-2024.