Бах заявил о готовности искупаться в реке Сене перед Олимпиадой

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос, сможет ли он искупаться в реке Сене.

«Я пока не получил приглашения, но, как только оно придёт, буду рад это сделать. Надеюсь, не слишком холодно», — цитирует Баха AD.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Бах объяснил, почему атлеты из России не примут участия в параде спортсменов на ОИ-2024.