Журова: эта Олимпиада максимально политизирована
«Эта Олимпиада максимально политизирована. Конечно, нашим волонтёрам хотелось поучаствовать, тем более на любых других Олимпиадах всегда были интернациональные волонтёры. Но тут явно русофобские настроения», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».
Сообщалось, что более чем 20 российским волонтёрам отказали в выдаче аккредитаций на Олимпиаду.
Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что российские волонтёры обратятся в МВД Франции по отказу в аккредитации на Олимпиаду.