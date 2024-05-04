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Журова: эта Олимпиада максимально политизирована

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что предстоящие Олимпийские игры максимально политизированы.

«Эта Олимпиада максимально политизирована. Конечно, нашим волонтёрам хотелось поучаствовать, тем более на любых других Олимпиадах всегда были интернациональные волонтёры. Но тут явно русофобские настроения», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Сообщалось, что более чем 20 российским волонтёрам отказали в выдаче аккредитаций на Олимпиаду.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что российские волонтёры обратятся в МВД Франции по отказу в аккредитации на Олимпиаду.

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