Российские волонтёры обратятся в МВД Франции по отказу в аккредитации на Олимпиаду

Российские волонтёры хотят обратиться к министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену из-за отказа в аккредитации на Олимпиаду в Париже.

«Мы стали выяснять, кто именно отказал нам в участии. Это Министерство внутренних дел Франции. Ещё в марте руководитель ведомства заявил, что около 800 заявок на олимпийскую аккредитацию получили отказ из-за «нехороших намерений». Но о каких «намерениях» может идти речь в нашем случае?» — приводит РИА Новости слова одной из волонтёров из России.

Она отметила, что им хочется донести до министра информацию о том, что волонтёры из России не желают никому гадостей.

«Знаю, что люди с российским гражданством, которые много лет живут во Франции, но тоже получили отказ, хотят попытаться обратиться к министру и написать коллективное письмо», — добавила собеседница агентства.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Захарова считает, что Бах превращает олимпийское движение в уродство.