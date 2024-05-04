Захарова считает, что Бах превращает олимпийское движение в уродство
- РИА Новости
«Превращают олимпийское движение в уродство», — цитирует Захарову «Спорт-Экспресс».
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Бах заявил о готовности искупаться в реке Сене перед Олимпиадой.