Захарова считает, что Бах превращает олимпийское движение в уродство

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о политике президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Превращают олимпийское движение в уродство», — цитирует Захарову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Бах заявил о готовности искупаться в реке Сене перед Олимпиадой.