Sky News: английским фанатам пригрозили российской тюрьмой за хулиганство и непочтительность

Британские власти призывают болельщиков, которые отправятся в Россию на чемпионат мира, соблюдать законы и тактично относиться к российским памятникам, сообщает Sky News. При этом они заверяют Россию, что известные нарушители порядка на мероприятие не попадут — как минимум, их сдержат затраты на путешествие и британские полицейские.

Английских фанатов предупредили, чтобы этим летом во время чемпионата мира по футболу в России они вели себя хорошо, иначе им может грозить длительное тюремное заключение. По информации полиции, на мероприятие могут отправиться до 10 тысяч болельщиков. Им сообщили о том, что нетактичное или агрессивное поведение может стоить им 20 лет тюрьмы. Репортаж Энды Брэйди.

В марте после дружественного матча против Нидерландов в Амстердаме было арестовано более 100 английских фанатов. Но они не знали, что в преддверии чемпионата мира, который пройдёт этим летом, там наблюдали за ними представители российской полиции.

МАРК РОБЕРТС, глава подразделения футбольной полиции Великобритании, заместитель главного констебля: Хотя российские полицейские были там по приглашению полиции Нидерландов, чтобы посмотреть, что бывает, когда Англия играет за рубежом, это на самом деле пользы не принесло. Болельщики, которые вели себя чудовищно в Амстердаме, приехали туда на выходные, что-то вроде мальчишника. Ужасная ночь в Амстердаме — нечто совершенно иное, она отличается даже в затратах на логистику, которые нужны, чтобы поехать в Россию. Поэтому я хочу заверить российские власти: то, что они там увидели, им не грозит. Конечно, это пользы не принесло.

Российские и английские фанаты дрались в Марселе во время Евро-2016 во Франции. Полиция огласила, какое наказание может ожидать фанатов, если такое повторится на российской территории. Любой, кого признают виновным в нападении на полицейского в России, может получить до десяти лет тюрьмы. Спекуляция билетами облагается штрафом 20 600 фунтов стерлингов и грозит немедленной депортацией. А за хулиганство может грозить 15 лет тюремного заключения.

МАРК РОБЕРТС: Если вы замешаны в насилии, вы можете надолго сесть в тюрьму. Можно ожидать приговоры на пять лет, до 12 лет и даже больше за серьёзные организованные беспорядки. Никто не захочет попасть в российскую тюрьму и получить клеймо английского футбольного хулигана.

Первый матч Англии пройдёт с Тунисом в Волгограде, который раньше назывался Сталинградом. Этот город в сердцах россиян занимает особое место. Фанатов, которые приедут, призывают с уважением относиться к истории Второй мировой войны.

МАРК РОБЕРТС: Можно представить, вероятно, похожий сценарий, если иностранные болельщики приедут в Великобританию, напьются и станут вешать флаги на Кенотаф (памятник в Лондоне погибшим в Первой мировой войне. — ИноТВ). Это стало бы серьёзным оскорблением. Когда люди едут за границу, они должны быть осторожными, вести себя как хороший гость, искать расположения местных жителей. Думаю, если поехать и показать должное почтение, то это сильно поможет наладить отношения между болельщиками и местными жителями. Но люди на самом деле должны нести ответственность за своё поведение.

Перед чемпионатом мира в семи британских аэропортах разместят полицейские пункты наблюдения, чтобы не дать поехать туда известным нарушителям порядка. Там настаивают, что всех остальных в России очень ждут и надеются, что они примут участие в мероприятии, которое должно пройти без проблем.

Энда Брейди, Sky News.

Дата выхода в эфир 16 мая 2018 года.