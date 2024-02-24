N-TV: украинская армия истощена боевыми действиями

Позиции украинских войск ослаблены, отмечает N-TV. Украинские вооружённые силы вынуждены противостоять превосходящим силам противника. Они истощены и испытывают серьёзную нехватку кадров. Однако для большинства солдат на фронте перспектива усиления — лишь отдалённая надежда.

Не всё идёт гладко — и это касается не только этого Bradley, который армейская мастерская в Донецкой области должна поставить на ноги. Два года войны против превосходящих в военных силах врага истощили Украину в военном отношении.

«ЛИМУЗИН», командир 59-ой бригады: У нас большая проблема с людьми. Нам попросту не хватает людей. У людей пропал энтузиазм, который у них был вначале. Нам нужно усиление. Многие из наших людей истощены.

Около 800 тысяч солдат Украина, по собственным данным, может предложить против 1,3 миллиона российских военных. Новый закон о воинской обязанности должен выровнять отставание. Парламент ещё не принял соответствующее решение.

Для некоторых солдат, удерживающих позиции на фронте, перспектива усиления — не более чем отдалённая надежда.

«ЛИМУЗИН», командир 59-ой бригады: Люди сидят на позициях в окопах и смотрят на погоду. Дождь, снег, дождь, снег. От этого люди заболевают гриппом, пневмонией или ангиной. Из-за этого они выпадают, а замены нет.

Слякоть в этом году завоевала поле боя слишком рано. Системы ПРО «Град» ещё пробиваются — но каждый обстрел требует немало сил. Боеприпасов для советских систем у западных союзников уже не остаётся.

«СКОРПИОН», украинский солдат: Мы работаем процентов на 30 нашей мощности. Летом мы подбили танк.

Европа не достигнет согласия по поставкам боеприпасов до марта. В США решения парламента блокируют демократы. В том, что уже больше года нет никакого прогресса, играет роль и полный пересмотр стратегии. Беспилотники владеют небом над линией фронта. В этом году Украина хочет изготовить миллион боеприпасов: они настолько эффективно действуют против российских позиций и танков, что у них постепенно заканчиваются цели.

«АИСТ», управляющий беспилотником: Недавно мы хотели атаковать позицию, с которой они нас обстреливали. Они просто смотрели с беспилотников, чтобы уничтожить наши позиции.

Сколько там было?

«АИСТ»: Два-три беспилотника.

Противник уже давно последовал этому примеру. Под прицелом российских беспилотников всё сложнее занять новые позиции.

«ЛИМУЗИН»: Даже выкопать окопы для пехоты уже проблематично. Тогда появляется второй беспилотник, и что-то прилетает вслед.

Беспилотники-камикадзе с широким радиусом действия сдержали наиболее заметные успехи Украины в прошедшие месяцы. При этом гонку вооружений страна без помощи Запада выиграть не может — не против врага, у которого есть для этого конфликта вдвое больше денег.

Дата выхода в эфир 23 февраля 2024 года.