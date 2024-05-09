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Рябков: Россия ведёт упреждающее планирование на случай снятия моратория по РСМД

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Россия ведёт упреждающее планирование на случай снятия одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности, которое может быть вызвано действиями США, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков: Россия ведёт упреждающее планирование на случай снятия моратория по РСМД
  • РИА Новости

«Мы смотрим, конечно, на Европу и АТР, наше развёртывание будет осуществляться так, чтобы эти новые угрозы эффективно парировались... Предварительное упреждающее планирование специалистами тоже ведётся», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Рябков отмечал, что решение о судьбе моратория на РСМД принимает президент.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на планы США развернуть запрещённые ранее РСМД.

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