Рябков: Россия ведёт упреждающее планирование на случай снятия моратория по РСМД

Россия ведёт упреждающее планирование на случай снятия одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности, которое может быть вызвано действиями США, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Мы смотрим, конечно, на Европу и АТР, наше развёртывание будет осуществляться так, чтобы эти новые угрозы эффективно парировались... Предварительное упреждающее планирование специалистами тоже ведётся», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Рябков отмечал, что решение о судьбе моратория на РСМД принимает президент.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на планы США развернуть запрещённые ранее РСМД.