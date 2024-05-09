Рябков: Россия ведёт упреждающее планирование на случай снятия моратория по РСМД
- РИА Новости
«Мы смотрим, конечно, на Европу и АТР, наше развёртывание будет осуществляться так, чтобы эти новые угрозы эффективно парировались... Предварительное упреждающее планирование специалистами тоже ведётся», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Рябков отмечал, что решение о судьбе моратория на РСМД принимает президент.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на планы США развернуть запрещённые ранее РСМД.