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Лавров: Россия ответит на планы США развернуть запрещённые ранее РСМД

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона примет серьёзные меры в ответ на готовящееся развёртывание США наземных ракетных систем, ранее запрещённых по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как он заявил РИА Новости, Москва может поменять своё решение по поводу моратория на размещение РСМД.

«Наша приверженность указанному мораторию жёстко увязана с потенциальным появлением в соответствующих регионах наземных РСМД американского производства», — отметил министр.

По его словам, в случае создания Соединёнными Штатами дополнительных ракетных рисков России придётся идти на принятие серьёзных ответных мер.

При этом Лавров отметил, что Россия не станет первой развёртывать ракетные вооружения, ранее запрещённые по ДРСМД.

Ранее Лавров заявил, что США «сломали» ДРСМД, так как эти ракеты нужны им против Китая.

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