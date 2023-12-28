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Лавров заявил, что США «сломали» ДРСМД, так как эти ракеты нужны им против Китая

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США пошли на слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как запрещённые этим документом ракеты стали нужны Вашингтону, в том числе против Китая.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года.

«Ограничения на них стали мешать, и от них без каких-либо колебаний избавились», — сказал министр.

При этом он подчеркнул, что негативные последствия этого шага для региональной и глобальной безопасности очевидны.

Также Лавров заявил, что от геополитических козней Запада в 2024 году не застрахован никто.

Кроме того, по его словам, Запад повышает ставки на Украине поставками Киеву дальнобойных систем.

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