Лавров заявил, что США «сломали» ДРСМД, так как эти ракеты нужны им против Китая
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года.
«Ограничения на них стали мешать, и от них без каких-либо колебаний избавились», — сказал министр.
При этом он подчеркнул, что негативные последствия этого шага для региональной и глобальной безопасности очевидны.
Также Лавров заявил, что от геополитических козней Запада в 2024 году не застрахован никто.
Кроме того, по его словам, Запад повышает ставки на Украине поставками Киеву дальнобойных систем.