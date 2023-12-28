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Лавров: Запад повышает ставки на Украине поставками Киеву дальнобойных систем

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Запад, поставляя всё более смертоносные и дальнобойные системы Киеву, повышает ставки в украинском конфликте.

С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года.

«Несмотря на провал «контрнаступления» ВСУ, Запад продолжает накачивать Киев вооружениями», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что Украине поставляют в том числе кассетные боеприпасы и снаряды с обеднённым ураном.

Также Лавров заявил, что у режима Владимира Зеленского отсутствует воля к миру.

Также Лавров прокомментировал утечки о планах Запада заморозить конфликт на Украине.

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