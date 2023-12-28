Лавров: Запад повышает ставки на Украине поставками Киеву дальнобойных систем
С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года.
«Несмотря на провал «контрнаступления» ВСУ, Запад продолжает накачивать Киев вооружениями», — сказал дипломат.
При этом он подчеркнул, что Украине поставляют в том числе кассетные боеприпасы и снаряды с обеднённым ураном.
Также Лавров заявил, что у режима Владимира Зеленского отсутствует воля к миру.
Также Лавров прокомментировал утечки о планах Запада заморозить конфликт на Украине.