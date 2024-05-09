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Путин: Минск присоединится к России на втором этапе учений с ядерным оружием

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия.
Путин: Минск присоединится к России на втором этапе учений с ядерным оружием
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно», — рассказал Путин.

Он также уточнил, что текущие учения проводятся в три этапа и на втором этапе «белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям».

Президент России добавил, что соответствующее указание Министерствам обороны и Генштабам уже дано.

6 мая Минобороны заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа. К ним будут привлечены авиация и силы ВМФ. Учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

Учения будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».

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