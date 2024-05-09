Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Отмечается, что он отправился туда после парада в честь Дня Победы.

Уточняется, что в церемонии возложения цветов также принимали участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисулит, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Все вместе лидеры возложили цветочную гирлянду из тёмно-красных роз, перевитую георгиевской лентой.

Ранее в Москве на Красной площади завершился парад в честь Дня Победы.

До этого президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём Победы.

RT вёл трансляцию парада Победы.