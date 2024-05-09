RT в Telegram
Подпишись

Президент УНИКСа: мы рады, что Загитова будет нашей болельщицей

Короткая ссылка
Президент УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал присутствие олимпийской чемпионки Алины Загитовой на матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью».
Президент УНИКСа: мы рады, что Загитова будет нашей болельщицей
  • РИА Новости

«На наш матч Загитову пригласил минспорта Татарстана. Нам было очень приятно, что она посетила игру. Алина красивая, элегантная, скромная. Мы очень рады, что она будет нашей болельщицей», — цитирует Богачёва «Матч ТВ».

Накануне УНИКС дома уступил «Локомотиву‑Кубани» (71:84). Счёт в серии стал 1-1.

Напомним, что 21-летняя Алина не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Она является единственной российской фигуристкой, выигравшей все титулы.

Ранее сообщалось, что Загитова опубликовала фото из мечети.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить