Президент УНИКСа: мы рады, что Загитова будет нашей болельщицей

Президент УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал присутствие олимпийской чемпионки Алины Загитовой на матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью».

«На наш матч Загитову пригласил минспорта Татарстана. Нам было очень приятно, что она посетила игру. Алина красивая, элегантная, скромная. Мы очень рады, что она будет нашей болельщицей», — цитирует Богачёва «Матч ТВ».

Накануне УНИКС дома уступил «Локомотиву‑Кубани» (71:84). Счёт в серии стал 1-1.

Напомним, что 21-летняя Алина не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Она является единственной российской фигуристкой, выигравшей все титулы.

Ранее сообщалось, что Загитова опубликовала фото из мечети.