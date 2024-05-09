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Боррель указал на снижение обороноспособности ВСУ без помощи США

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Обороноспособность ВСУ заметно снизилась на фоне задержки военной помощи США для Киева, заявил шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель указал на снижение обороноспособности ВСУ без помощи США
  • AP

«К сожалению, США сделали шестимесячную паузу в передаче боеприпасов Украине. Эти шесть месяцев были критическими... обороноспособность украинской армии снизилась, причём сильно», — цитирует его ТАСС.

В Госдепе ранее сообщили о работе над новыми пакетами помощи Украине, но не стали уточнять конкретных сроков.

Также глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что власти США сделают паузу в поставках оружия Израилю в рамках одной партии военной помощи.

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