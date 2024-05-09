Боррель указал на снижение обороноспособности ВСУ без помощи США

Обороноспособность ВСУ заметно снизилась на фоне задержки военной помощи США для Киева, заявил шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«К сожалению, США сделали шестимесячную паузу в передаче боеприпасов Украине. Эти шесть месяцев были критическими... обороноспособность украинской армии снизилась, причём сильно», — цитирует его ТАСС.

В Госдепе ранее сообщили о работе над новыми пакетами помощи Украине, но не стали уточнять конкретных сроков.

Также глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что власти США сделают паузу в поставках оружия Израилю в рамках одной партии военной помощи.