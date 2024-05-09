České noviny: жители Словакии собрали €4 млн на закупку боеприпасов для Украины
- AP
По данным издания České noviny, этой суммы хватит, чтобы приобрести 2692 артиллерийских снаряда.
«Мы консультируемся с Министерством обороны Чехии по всем закупкам», — заявил один из организаторов сбора Додо Добрик.
Предполагается, что снаряды будут поставлены на Украину до конца лета.
Ранее вице-спикер парламента Словакии Любош Блага в интервью RT подчеркнул, что на Братиславу давят из-за позиции по Украине.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил об отсутствии у страны намерений отправлять своих военных на Украину.