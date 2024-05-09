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České noviny: жители Словакии собрали €4 млн на закупку боеприпасов для Украины

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Жители Словакии собрали €4 млн на покупку боеприпасов для Украины — их будет производить чешское предприятие STV Group.
České noviny: жители Словакии собрали €4 млн на закупку боеприпасов для Украины
  • AP

По данным издания České noviny, этой суммы хватит, чтобы приобрести 2692 артиллерийских снаряда.

«Мы консультируемся с Министерством обороны Чехии по всем закупкам», — заявил один из организаторов сбора Додо Добрик.

Предполагается, что снаряды будут поставлены на Украину до конца лета.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Любош Блага в интервью RT подчеркнул, что на Братиславу давят из-за позиции по Украине.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил об отсутствии у страны намерений отправлять своих военных на Украину.

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