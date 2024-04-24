Вице-спикер парламента Словакии: на Братиславу давят из-за позиции по Украине
По его словам, на Братиславу оказывается большое давление, поскольку премьер Роберт Фицо ясно заявил, что не намерен поставлять оружие Украине и одобрять её вступление в НАТО.
«Они очень нервничают, потому что ненавидят суверенитет, ненавидят суверенные мирные нации», — заявил политик.
В январе премьер Словакии Роберт Фицо в интервью Teraz заявил, что страна должна иметь нормальные отношения с Россией, и пообещал предпринять усилия для этого.