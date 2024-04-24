Разжигателям войны в руководстве Евросоюза и НАТО необходим нарратив «Россия — самое большое зло в мире», чтобы начать тотальную войну, заявил в интервью RT вице-спикер парламента Словакии Любош Блага.

По его словам, на Братиславу оказывается большое давление, поскольку премьер Роберт Фицо ясно заявил, что не намерен поставлять оружие Украине и одобрять её вступление в НАТО.

«Они очень нервничают, потому что ненавидят суверенитет, ненавидят суверенные мирные нации», — заявил политик.

В январе премьер Словакии Роберт Фицо в интервью Teraz заявил, что страна должна иметь нормальные отношения с Россией, и пообещал предпринять усилия для этого.