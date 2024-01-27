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Премьер Словакии заявил о заинтересованности в нормальных отношениях с Россией

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Премьер Словакии Роберт Фицо в интервью Teraz заявил, что страна должна иметь нормальные отношения с Россией и пообещал предпринять усилия для этого.
Премьер Словакии заявил о заинтересованности в нормальных отношениях с Россией
  • AP
  • © Denes Erdos

«Я хочу иметь с Украиной, как и с любым другим государством, включая Россию, нормальные, стандартные отношения. Как глава правительства я хочу сказать: «Да, я начну делать шаги к стандартизации отношений с Россией», — цитирует его РИА Новости.

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага ранее пообещал принять все необходимые меры для остановки распространения русофобии в республике.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что в Словакии возможно возобновление работы Русского дома, работа которого была приостановлена.

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