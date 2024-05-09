Шойгу приказал дать салюты в Москве и ряде других городов России
- РИА Новости
«9 мая 2024 года в 22:00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в тексте приказа.
Салюты прогремят в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле и в городах, где находятся штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
Ранее Шойгу поздравил россиян с Днём Победы.
RT ведёт трансляцию парада.