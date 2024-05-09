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Шойгу приказал дать салюты в Москве и ряде других городов России

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Исполняющий обязанности министра обороны России Сергей Шойгу в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне приказал дать салюты в Москве, городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов.
Шойгу приказал дать салюты в Москве и ряде других городов России
  • РИА Новости

«9 мая 2024 года в 22:00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в тексте приказа.

Салюты прогремят в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле и в городах, где находятся штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Ранее Шойгу поздравил россиян с Днём Победы.

RT ведёт трансляцию парада.

Он завершился пролётом авиации.

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