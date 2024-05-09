Шойгу поздравил россиян с Днём Победы

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил граждан с Днём Победы.

«Поздравляю вас с общенародным праздником — Днём Победы! Прошло уже много лет, но не тускнеет память о беспримерном героизме фронтовиков и партизан, самоотверженности и стойкости тружеников тыла, узников фашистских лагерей», — сказал он.

Шойгу отметил, что россияне с благодарностью преклоняют головы перед всеми, кто отстаивал независимость и свободу Родины.

Он также подчеркнул, что в наши дни военные достойно продолжают традиции ветеранов Великой Отечественной войны.

«Они с честью выполняют свой воинский долг, успешно решают ответственные задачи по защите национальных интересов государства. В ходе специальной военной операции храбро сражаются с последователями нацизма, обеспечивают безопасность нашей страны», — добавил министр.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём Победы.

RT ведёт трансляцию парада Победы.

Он завершился пролётом авиации.