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Шойгу поздравил россиян с Днём Победы

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил граждан с Днём Победы.
Шойгу поздравил россиян с Днём Победы
  • РИА Новости

«Поздравляю вас с общенародным праздником — Днём Победы! Прошло уже много лет, но не тускнеет память о беспримерном героизме фронтовиков и партизан, самоотверженности и стойкости тружеников тыла, узников фашистских лагерей», — сказал он.

Шойгу отметил, что россияне с благодарностью преклоняют головы перед всеми, кто отстаивал независимость и свободу Родины.

Он также подчеркнул, что в наши дни военные достойно продолжают традиции ветеранов Великой Отечественной войны.

«Они с честью выполняют свой воинский долг, успешно решают ответственные задачи по защите национальных интересов государства. В ходе специальной военной операции храбро сражаются с последователями нацизма, обеспечивают безопасность нашей страны», — добавил министр.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём Победы.

RT ведёт трансляцию парада Победы.

Он завершился пролётом авиации.

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