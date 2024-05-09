Экс-арбитр считает, что судья ошибочно не засчитал гол «Баварии» в матче с «Реалом»

Бывший арбитр Павел Фернандес прокомментировал незасчитанный гол «Баварии» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».

«Гол отменён ошибочно. Де Лигт находится в офсайде, но не влияет на эпизод. Мяч доходит до Мазрауи, он скидывает назад, Мюллер подбирает его и играет на де Лигта, который уже был чист», — цитирует Фернандеса Marca.

Встреча в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 2:1 (первая игра — 2:2).

В компенсированное время защитник гостей Маттейс де Лигт забил гол после свистка арбитра Шимона Марчиняка. По современным правилам, судьи должны были дать доиграть момент, несмотря на подозрения на офсайд.

Таким образом, мадридская команда вышла в финал турнира, где сыграет с дортмундской «Боруссией». Решающий матч пройдёт 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что Томас Тухель обвинил судей в поражении «Баварии» в матче Лиги чемпионов с «Реалом».