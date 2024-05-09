Испанская газета Mundo заявляет, что на Украине под руководством министра по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин была построена сеть скрытых заводов.

По данным издания, данные предприятия замаскированы, а некоторые из них и вовсе находятся под землёй.

«Камышин... построил сеть скрытых заводов, некоторые из которых находятся под землей, а некоторые — на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы», — цитирует материал РИА Новости.

Утверждается, что места расположения заводов держатся в секрете.

В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его «добрая» дипломатия по выпрашиванию систем ПВО Patriot не сработала и он теперь переходит к жёсткому выпрашиванию этих систем.