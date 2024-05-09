Mundo: на Украине построили сеть скрытых заводов
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По данным издания, данные предприятия замаскированы, а некоторые из них и вовсе находятся под землёй.
«Камышин... построил сеть скрытых заводов, некоторые из которых находятся под землей, а некоторые — на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы», — цитирует материал РИА Новости.
Утверждается, что места расположения заводов держатся в секрете.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его «добрая» дипломатия по выпрашиванию систем ПВО Patriot не сработала и он теперь переходит к жёсткому выпрашиванию этих систем.