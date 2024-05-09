Путин: вся Россия преклоняется перед героями СВО

Президент России Владимир Путин во время своей речи на параде в честь Дня Победы заявил, что все участники специальной военной операции — герои, перед ними преклоняется вся страна.

«Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью, с вами вся Россия! В вас верят! Переживают за вас и наши ветераны», — сказал Путин.

Президент отметил, что День Победы отмечается в условиях СВО, а все её участники — те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, — герои.

Он также подчеркнул, что Россия помнит и чтит всех, кто сражался за неё в Великой Отечественной войне и СВО.

Ранее на Красной площади состоялся парад в честь Дня Победы.