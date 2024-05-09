Путин: вся Россия преклоняется перед героями СВО
- РИА Новости
«Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью, с вами вся Россия! В вас верят! Переживают за вас и наши ветераны», — сказал Путин.
Президент отметил, что День Победы отмечается в условиях СВО, а все её участники — те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, — герои.
Он также подчеркнул, что Россия помнит и чтит всех, кто сражался за неё в Великой Отечественной войне и СВО.
Ранее на Красной площади состоялся парад в честь Дня Победы.