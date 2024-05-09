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Рябков: Россия предупреждает США о вынужденном усилении мер ядерного сдерживания

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Россия не меняла ядерную доктрину, но предупреждает США и Запад об усилении мер ядерного сдерживания из-за эскалации, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Возможности для применения ядерного оружия первыми чётко прописаны в военной доктрине и в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания. На данный момент никаких изменений на этот счёт нет», — цитирует его РИА Новости.

При этом Рябков акцентировал внимание на том, что меняется сама обстановка.

По словам дипломата, Россия предупреждает своих противников, что их эскалационный курс ставит Москву перед необходимостью усилить меры сдерживания.

«Учение по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия является элементом этих усилий», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России проведут учения по применению нестратегического ядерного оружия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью итальянской газете la Repubblica назвал «неосторожным и опасным вызовом» предстоящие ядерные учения России.

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