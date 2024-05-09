Столтенберг назвал «неосторожным и опасным вызовом» ядерные учения России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью итальянской газете la Repubblica назвал «неосторожным и опасным вызовом» предстоящие ядерные учения России.

«На самом деле это неосторожный и опасный вызов. В России была такая риторика с самого начала. Президент Путин выступил с речью, в которой также упомянул потенциальное использование ядерного оружия. Это несознательная позиция», — цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам Столтенберга, в альянсе не увидели никаких изменений, которые заставили бы их изменить свою позицию.

Он подчеркнул, что Москва осознаёт разрушительные последствия ядерного конфликта.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России проведут учения по применению нестратегического ядерного оружия.

В Госдепе не увидели причин для корректировки ядерных сил США.