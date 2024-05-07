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В Госдепе не увидели причин для корректировки ядерных сил США

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Ядерные силы Соединённых Штатов не требуют корректировки, несмотря на решение России провести учения с нестратегическим ядерным оружием.

С соответствующим заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Он отметил, что в Госдепе не увидели каких-либо причин для корректировки ядерной позиции США в ответ на эти учения.

«...Равно как и никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине», — цитирует Миллера ТАСС.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России проведут учения по применению нестратегического ядерного оружия.

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