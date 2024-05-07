В Госдепе не увидели причин для корректировки ядерных сил США
С соответствующим заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Он отметил, что в Госдепе не увидели каких-либо причин для корректировки ядерной позиции США в ответ на эти учения.
«...Равно как и никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине», — цитирует Миллера ТАСС.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России проведут учения по применению нестратегического ядерного оружия.