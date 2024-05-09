Российский лидер Владимир Путин заявил об отсутствии сомнений в победе России.

Об этом он сказал во время встречи с военными после инаугурации 7 мая в Кремле, сообщает кремлёвская пресс-служба.

Как отметил российский лидер, в России известно о множестве случаев проявления мужества и героизма в зоне СВО, при этом они происходят практически на постоянной основе.

«Это чрезвычайно важно, это одно из ключевых условий нашей победы — в этом у меня нет никаких сомнений», — сказал российский лидер.

Ранее Путин во время своей речи на параде в честь Дня Победы заявил, что все участники специальной военной операции — герои, перед ними преклоняется вся страна.