В четверг, 9 мая, «Петербургский дневник» представит концерт «Песни Победы». Прозвучит 11 композиций, сочинённых во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы.

Исполнили песни голос общественного движения «Бессмертный полк России» Михаил Гаврилов и ансамбль музыкантов под руководством Павла Канторова.

Также будут показаны кадры кинохроники и фрагменты из художественных и документальных фильмов.

Съёмки проходили во Дворце культуры имени Кирова, где во время войны работал госпиталь.

Трансляция начнётся в 17:00.

Ранее 360.ru сообщал, что делегация Московской области возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в преддверии Дня Победы.