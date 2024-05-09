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«Петербургский дневник» представит концерт «Песни Победы»

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В четверг, 9 мая, «Петербургский дневник» представит концерт «Песни Победы». Прозвучит 11 композиций, сочинённых во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы.
«Петербургский дневник» представит концерт «Песни Победы»
  • РИА Новости

Исполнили песни голос общественного движения «Бессмертный полк России» Михаил Гаврилов и ансамбль музыкантов под руководством Павла Канторова.

Также будут показаны кадры кинохроники и фрагменты из художественных и документальных фильмов.

Съёмки проходили во Дворце культуры имени Кирова, где во время войны работал госпиталь.

Трансляция начнётся в 17:00.

Ранее 360.ru сообщал, что делегация Московской области возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в преддверии Дня Победы.

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