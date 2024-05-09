«Петербургский дневник» представит концерт «Песни Победы»
- РИА Новости
Исполнили песни голос общественного движения «Бессмертный полк России» Михаил Гаврилов и ансамбль музыкантов под руководством Павла Канторова.
Также будут показаны кадры кинохроники и фрагменты из художественных и документальных фильмов.
Съёмки проходили во Дворце культуры имени Кирова, где во время войны работал госпиталь.
Трансляция начнётся в 17:00.
Ранее 360.ru сообщал, что делегация Московской области возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в преддверии Дня Победы.