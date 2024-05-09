Анчелотти назвал нынешний состав «Реала» лучшей командой в карьере

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы хорошо справились. Я благодарен своим игрокам, они очень много работают. Думаю, что это лучшая команда в моей карьере», — цитирует Анчелотти AS.

В полуфинале Лиги чемпионов мадридцы одержали победу над мюнхенцами по сумме двух матчей (2:2, 2:1). Таким образом, «Реал» вышел в финал турнира, где встретится с дортмундской «Боруссией». Решающий матч пройдёт 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что Томас Тухель обвинил судей в поражении «Баварии» в матче Лиги чемпионов с «Реалом».