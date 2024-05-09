Тарасова назвала перспективным переход Игнатова к Плющенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение о переходе Макара Игнатова из группы Евгения Рукавицына в академию Евгения Плющенко.

«Я и к Рукавицыну хорошо отношусь, и к Игнатову. Видимо, у тренера сейчас слишком много ребят. Посмотрим, что из этого выйдет. Переход интересный и перспективный», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Напомним, что Игнатов является серебряным призёром чемпионата России — 2021. В настоящий момент он встречается с Александрой Трусовой, которая с 2020-го по 2021 год тренировалась под руководством Плющенко.

Ранее сообщалось, что Трусова ещё не приняла решение о завершении карьеры.