Тарасова назвала перспективным переход Игнатова к Плющенко
- РИА Новости
«Я и к Рукавицыну хорошо отношусь, и к Игнатову. Видимо, у тренера сейчас слишком много ребят. Посмотрим, что из этого выйдет. Переход интересный и перспективный», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».
Напомним, что Игнатов является серебряным призёром чемпионата России — 2021. В настоящий момент он встречается с Александрой Трусовой, которая с 2020-го по 2021 год тренировалась под руководством Плющенко.
Ранее сообщалось, что Трусова ещё не приняла решение о завершении карьеры.