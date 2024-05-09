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ВС России поразили полевой склад группы ВСУ «Донецк»

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В Минобороны России заявили, что российские войска поразили полевой склад группы ВСУ «Донецк».
ВС России поразили полевой склад группы ВСУ «Донецк»
  • РИА Новости

«Уничтожены: командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк», — говорится в сводке ведомства.

Отмечается, что также было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах.

Ранее заместитель командира штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин в своём посте в социальных сетях назвал ситуацию на фронте самой угрожающей с начала СВО.

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