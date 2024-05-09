RT в Telegram
Подпишись

Замкомандира бригады ВСУ назвал ситуацию на фронте самой угрожающей с начала СВО

Короткая ссылка
Заместитель командира штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин в своём посте в социальных сетях назвал ситуацию на фронте самой угрожающей с начала СВО.
Замкомандира бригады ВСУ назвал ситуацию на фронте самой угрожающей с начала СВО
  • AP

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

По словам военного, в ВСУ понятия не имеют о точных направлениях, по которым будут вестись наступательные действия, однако командование видит подготовку ВС России к наступлению.

Он отметил, что российские войска постоянно совершенствуются, в то время как украинские затягивают вопрос мобилизации.  

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предрёк киевским властям поражение без поставок оружия Запада «за две недели».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить