Замкомандира бригады ВСУ назвал ситуацию на фронте самой угрожающей с начала СВО

Заместитель командира штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин в своём посте в социальных сетях назвал ситуацию на фронте самой угрожающей с начала СВО.

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

По словам военного, в ВСУ понятия не имеют о точных направлениях, по которым будут вестись наступательные действия, однако командование видит подготовку ВС России к наступлению.

Он отметил, что российские войска постоянно совершенствуются, в то время как украинские затягивают вопрос мобилизации.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предрёк киевским властям поражение без поставок оружия Запада «за две недели».