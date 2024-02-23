Newsweek: Сирия видит в атаках на войска США знак, что их надо вывести

Столкновения между американскими войсками и проиранскими группировками должны дать понять Байдену, что ему надо вывести свои войска из Сирии, заявила в интервью Newsweek сирийская миссия при ООН. По словам чиновников, присутствие американских войск в стране незаконно и недопустимо, а дестабилизирующая политика Вашингтона подрывает безопасность в регионе.

Кризис на Ближнем Востоке, в том числе столкновения между американскими войсками и проиранскими группировками, должны дать понять Джо Байдену, что ему надо вывести своих солдат из Сирии, заявили в интервью Newsweek сирийские чиновники. Хотя Пентагон настаивает на присутствии американских сил в Сирии для окончательного поражения ИГИЛ*, Дамаск всегда считал это нарушением конвенций ООН.

«Сирийская Арабская Республика напоминает о том, что присутствие войск США на сирийской территории незаконно, недопустимо и представляет собой вопиющее нарушение Устава ООН и международного закона», — заявила в разговоре с газетой сирийская миссия при ООН. «Незаконное военное присутствие служит дестабилизирующей политике администрации США и дополняет её, включая поддержку террористических элементов и сепаратистских группировок, продолжающееся воровство национального достояния Сирии, а также катастрофические последствия односторонних принудительных мер, введённых против сирийского народа», — добавили чиновники.

Как напоминает Newsweek, Сирийские арабские вооружённые силы, которые поддерживают Иран и Россия, и курдские Сирийские демократические силы, которые поддерживает коалиции во главе с США, ведут отдельные кампании по борьбе с ИГИЛ. Тем не менее американские войска в Сирии всё чаще вызывают резкую критику со стороны проиранских группировок на фоне роста напряжённости между Вашингтоном и Тегераном после 2019 года. Принимая во внимание войну между Израилем и ХАМАС, а также интенсивные авиаудары в ответ на атаки американских войск, сирийская миссия предупредила, что «текущие события в регионе должны послужить США возможностью для исправления ошибочной политики, которая привела только к подрыву безопасности и стабильности в Сирии и всего региона в целом».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.