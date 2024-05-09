В Минобороны России заявили, что российские подразделения группировки войск «Восток» и «Южной» заняли более выгодные рубежи.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й, 33-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны», — отмечается в заявлении.

Аналогичная информация и про подразделения «Восток», они также «заняли более выгодные рубежи» и вместе с этим нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в ряде населённых пунктов.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили полевой склад группы ВСУ «Донецк».