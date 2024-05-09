Путин заявил, что ему важны откровенные разговоры с военными об СВО
- РИА Новости
«Для меня встречи подобного рода всегда имеют значение, потому что, как правило, это откровенные разговоры. Я очень рассчитываю на такой откровенный разговор... чтобы действия наших боевых подразделений были ещё более успешными», — сказал он.
Путин также заявил, что все участники специальной военной операции — герои, перед ними преклоняется вся страна.
8 апреля правительство утвердило постановление, которое позволит добровольцам Росгвардии получить такие же льготы и меры поддержки, как добровольцам Министерства обороны России.
Также президент России Владимир Путин подписал указ о выплате в размере 5 млн рублей в случае гибели гражданского персонала ВС России, федеральных органов и силовых структур в спецоперации.