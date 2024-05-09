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Путин заявил, что ему важны откровенные разговоры с военными об СВО

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Президент России Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, заявил о важности откровенных разговоров с военными об СВО.
Путин заявил, что ему важны откровенные разговоры с военными об СВО
  • РИА Новости

«Для меня встречи подобного рода всегда имеют значение, потому что, как правило, это откровенные разговоры. Я очень рассчитываю на такой откровенный разговор... чтобы действия наших боевых подразделений были ещё более успешными», — сказал он.

Путин также заявил, что все участники специальной военной операции — герои, перед ними преклоняется вся страна.

8 апреля правительство утвердило постановление, которое позволит добровольцам Росгвардии получить такие же льготы и меры поддержки, как добровольцам Министерства обороны России.

Также президент России Владимир Путин подписал указ о выплате в размере 5 млн рублей в случае гибели гражданского персонала ВС России, федеральных органов и силовых структур в спецоперации.

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