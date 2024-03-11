Путин подписал указ о выплате в случае гибели в СВО гражданского персонала МО

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате в размере 5 млн рублей в случае гибели гражданского персонала ВС России, федеральных органов и силовых структур в спецоперации.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что речь идёт о гражданском персонале Вооружённых сил России, некоторых служащих федеральных госорганов, органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, органов федеральной фельдъегерской связи, таможенных органов и организаций ФТС.

Также указом предусмотрена выплата в 3 млн рублей в случае, если такие сотрудники получат ранение.

26 января Путин поручил внести в нормативные правовые акты России изменения, которые позволяют признавать участников спецоперации ветеранами боевых действий вне зависимости от контракта.