В Кишинёве проходит автопробег в честь Дня Победы
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
В колонне много ретроавтомобилей, в том числе техника времён Второй мировой войны.
В Кишинёве также проводят «Марш Победы». Участники шествия прошли по центральным улицам города с цветами и портретами воевавших родственников. Их сопровождал духовой оркестр. Во время акции звучали песни военных лет.
Некоторые участники акции надели георгиевские ленты, несмотря на запрет молдавских властей.
Ранее в Кишинёв доставили частицу вечного огня, зажжённую в Москве.