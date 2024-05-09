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В Кишинёве проходит автопробег в честь Дня Победы

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Автопробег и мотопробег в честь Дня Победы проходит в Кишинёве. Он стартовал с центральной площади города.
В Кишинёве проходит автопробег в честь Дня Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

В колонне много ретроавтомобилей, в том числе техника времён Второй мировой войны.

В Кишинёве также проводят «Марш Победы». Участники шествия прошли по центральным улицам города с цветами и портретами воевавших родственников. Их сопровождал духовой оркестр. Во время акции звучали песни военных лет. 

Некоторые участники акции надели георгиевские ленты, несмотря на запрет молдавских властей. 

Ранее в Кишинёв доставили частицу вечного огня, зажжённую в Москве.

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