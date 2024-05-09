Спортдиректор «Баварии»: все хотели немецкий финал, кроме польских судей

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль прокомментировал судейство в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».

«Мы все хотели увидеть немецкий финал Лиги чемпионов. Все! Кроме польских судей», — цитирует функционера журналист Керри Хау в соцсетях.

Встреча в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 2:1 (первая игра — 2:2).

В компенсированное время защитник гостей Маттейс де Лигт забил гол после свистка арбитра. По современным правилам, судьи должны были дать доиграть момент, несмотря на подозрения на офсайд.

Таким образом, мадридская команда вышла в финал турнира, где сыграет с дортмундской «Боруссией». Решающий матч пройдёт 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что после перехода Гарри Кейна «Бавария» не выиграла ни одного трофея впервые за 12 лет.