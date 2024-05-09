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После перехода Кейна «Бавария» не выиграла ни одного трофея впервые за 12 лет

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Мюнхенская «Бавария» в полуфинале Лиги чемпионом УЕФА уступила по сумме двух матчей мадридскому «Реалу» (2:2; 1:2).
После перехода Кейна «Бавария» не выиграла ни одного трофея впервые за 12 лет
  • Gettyimages.ru

Команда завершила выступление в европейском турнире. До этого подопечные Томаса Тухеля досрочно потеряли шансы на чемпионство в Бундеслиге, а также вылетели из Кубка Германии.

Таким образом, «Бавария» впервые за 12 лет осталась без титулов. Примечательно, что серия мюнхенцев прервалась в сезоне, по ходу которого клуб приобрёл нападающего Гарри Кейна. Футболист за свою карьеру не выиграл ни одного трофея.

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Боруссия» сыграют в финале Лиги чемпионов.

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