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Экс-главком НАТО в Европе заявил, что Калининград нужно «нейтрализовать»

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Экс-главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал «нейтрализовать» Калининград, так как город представляет угрозу.
Экс-главком НАТО в Европе заявил, что Калининград нужно «нейтрализовать»
  • РИА Новости

«Большая часть российского флота Балтийского моря базируется в порту Балтийск, а в Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы... В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать», — написал он в статье для Bloomberg.

Ставридис пояснил, что это необходимо для того, чтобы не дать России возможность контролировать Сувалкский коридор на границе Литвы и Польши.

Экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который сейчас работает послом в Швеции, ранее также пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия бросит вызов НАТО.

Финский политик Мики Аалтола предложил ограничить доступ России к Калининграду.

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