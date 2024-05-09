Экс-главком НАТО в Европе заявил, что Калининград нужно «нейтрализовать»

Экс-главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал «нейтрализовать» Калининград, так как город представляет угрозу.

«Большая часть российского флота Балтийского моря базируется в порту Балтийск, а в Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы... В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать», — написал он в статье для Bloomberg.

Ставридис пояснил, что это необходимо для того, чтобы не дать России возможность контролировать Сувалкский коридор на границе Литвы и Польши.

Экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который сейчас работает послом в Швеции, ранее также пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия бросит вызов НАТО.

Финский политик Мики Аалтола предложил ограничить доступ России к Калининграду.