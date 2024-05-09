Фигурист Игнатов перешёл в группу к Плющенко

Российский фигурист Макар Игнатов будет тренироваться в академии Евгения Плющенко.

«Мною было принято решение о переходе в группу Плющенко. Вчера я пришёл к Евгению Рукавицыну, сказал ему о этом», — написал фигурист в соцсетях.

Он добавил, что благодарен тренерскому штабу Рукавицына за десять лет совместной работы.

«Весна определённо самое подходящее время для перемен, и я готов к этим переменам. Так что твёрдым шагом, с высоко поднятой головой идём навстречу к ним», — отметил он.

Напомним, что Игнатов является серебряным призёром чемпионата России — 2021. В настоящий момент он встречается с Александрой Трусовой, которая с 2020 по 2021 год тренировалась под руководством Плющенко.

Ранее сообщалось, что Трусова ещё не приняла решение о завершении карьеры.