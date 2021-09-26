Berliner Zeitung: «зелёная разрядка» — русский сад в Берлине сблизит Германию и Россию

Отношения России и Германии переживают сейчас не лучшие времена, но в Берлине придумали, как это исправить, сообщает Berliner Zeitung. Местный политик предлагает создать в берлинском парке отдыха Марцан русский сад. В нём будут представлены растения из различных климатических зон страны-гиганта. Инициаторы проекты надеются, что «зелёная разрядка» поможет оживить отношения двух государств.

В берлинском парке отдыха Марцан есть китайский, восточный, итальянский, английский сады и с недавних пор даже еврейский, пишет Berliner Zeitung. В этом месте царит дух международной солидарности. И вскоре коллекция растений может пополниться культурами из России, рассказывает немецкое издание.

С такой инициативой выступил Марио Чая, депутат Берлинского парламента от Христианско-демократического союза. В свою бытность сенатором по здравоохранению он поддерживал тесные отношения с Москвой, городом-партнёром Берлина. Политик говорит, что административный округ Марцан-Хеллерсдорф многое связывает с Россией. Это место, где Красная армия впервые ступила на берлинскую землю, чтобы освободить столицу. Где налаживалось стратегическое партнёрство в развитии железнодорожной сферы. Где проживают 35 тыс. поздних переселенцев и 200 тыс. человек, разговаривающих на русском языке. «Здесь есть русские супермаркеты, союзы, школы и детские сады. Тут можно найти пельмени и футболки с Путиным. В Садах мира даже есть медвежьи качели «Миша и Маша». Но вот русского сада до сих пор нет. Это нужно изменить», призывает политик.

Российскому дому науки и культуры в Берлине эта идея понравилась. По словам Чая, первый контакт с директором Ботанического сада в Москве уже установлен. Планируется, что в саду будут представлены растения из различных климатических зон страны-гиганта, так что он будет не только содействовать межкультурному пониманию, но и иметь некоторую педагогическую ценность.

«Нынешние отношения между Германией и Россией в плохом состоянии, — признаёт Чая. — Такой сад мог бы их оживить». Идею «зелёной разрядки» поддержали и председатели общества русских немцев Лира Марцан и Вальтер Гаукс. «Я считаю, это замечательно, — поделился своим мнением Гаукс. — Это будет знаковым для всего Берлина. Многие коренные жители также выступают за добрососедские отношения». По его мнению, такое место сможет усилить не только культурный, но и экономический обмен.

В городском совете также не против «сближения через цветы». «Русский сад станет обогащением для нашего округа и Садов мира в историческом и экологическом плане, а также послужит явным сигналом для возобновления серьёзных отношений между гражданами двух стран», — заявили там.