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ФАС России выдала предупреждение OZON

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выдала предупреждение маркетплейсу OZON, ведомство усмотрело в действиях компании признаки нарушения антимонопольного законодательства.
ФАС России выдала предупреждение OZON
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ФАС.

По данным ведомства, на протяжении 2023 года и в I квартале текущего года в ФАС поступали обращения о том, что компания навязывает продавцам участие в услуге «Баллы за скидки».

Кроме того, речь идёт о неопределённости со стороны компании в условиях расторжения договоров и ограничениях при размещении контактной информации продавцов.

Также ведомство обнаружило в действиях OZON признаки необоснованного отказа в заключении договоров.

ФАС потребовала от OZON внести изменения в оферту и прекратить нарушать антимонопольное законодательство.

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