ФАС России выдала предупреждение OZON
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ФАС.
По данным ведомства, на протяжении 2023 года и в I квартале текущего года в ФАС поступали обращения о том, что компания навязывает продавцам участие в услуге «Баллы за скидки».
Кроме того, речь идёт о неопределённости со стороны компании в условиях расторжения договоров и ограничениях при размещении контактной информации продавцов.
Также ведомство обнаружило в действиях OZON признаки необоснованного отказа в заключении договоров.
ФАС потребовала от OZON внести изменения в оферту и прекратить нарушать антимонопольное законодательство.