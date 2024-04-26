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Матвиенко: в России есть все предпосылки для наступления «демографической весны»

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Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что в России есть все предпосылки для наступления в стране «демографической весны».
Матвиенко: в России есть все предпосылки для наступления «демографической весны»
  • Gettyimages.ru

Об этом политик сказала в ходе выступления в Совете Федерации.

Матвиенко подчеркнула, что, несмотря на мрачные прогнозы, российская экономика вышла на уверенный рост.

«Убеждена, что и в вопросах рождаемости мы тоже способны переломить ситуацию и сделать всё, чтобы у нас началась демографическая весна. Предпосылки для этого есть», — цитирует её ТАСС.

Ранее Матвиенко отметила, что в России должно стать модным и престижным иметь более двух детей.

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