Матвиенко: в России есть все предпосылки для наступления «демографической весны»

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что в России есть все предпосылки для наступления в стране «демографической весны».

Об этом политик сказала в ходе выступления в Совете Федерации.

Матвиенко подчеркнула, что, несмотря на мрачные прогнозы, российская экономика вышла на уверенный рост.

«Убеждена, что и в вопросах рождаемости мы тоже способны переломить ситуацию и сделать всё, чтобы у нас началась демографическая весна. Предпосылки для этого есть», — цитирует её ТАСС.

Ранее Матвиенко отметила, что в России должно стать модным и престижным иметь более двух детей.