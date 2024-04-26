Матвиенко: в России есть все предпосылки для наступления «демографической весны»
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Об этом политик сказала в ходе выступления в Совете Федерации.
Матвиенко подчеркнула, что, несмотря на мрачные прогнозы, российская экономика вышла на уверенный рост.
«Убеждена, что и в вопросах рождаемости мы тоже способны переломить ситуацию и сделать всё, чтобы у нас началась демографическая весна. Предпосылки для этого есть», — цитирует её ТАСС.
Ранее Матвиенко отметила, что в России должно стать модным и престижным иметь более двух детей.