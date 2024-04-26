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Лавров: НАТО уже мало АТР, блок идёт в Латинскую Америку

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Альянсу НАТО уже недостаточно Индо-Тихоокеанского региона, военный блок теперь пытается проникнуть и в Латинскую Америку, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с коллегой из Боливии Селиндой Соса.
Лавров: НАТО уже мало АТР, блок идёт в Латинскую Америку
  • РИА Новости

«Генеральный секретарь НАТО заявляет: да, мы верны договору, который обязал нас оборонять наше общее пространство, но мы сейчас не можем этим заниматься, пока мы не проникнем в Индо-Тихоокеанский регион. Там уже создаются блоковые структуры, которые воспроизводят натовскую психологию, натовский менталитет», — сказал министр.

Анонсировано и соглашение между НАТО и Японией, подчеркнул Лавров.

«Азиатско-Тихоокеанского региона мало, нужно идти в Латинскую Америку», — продолжил глава МИД. Большинство стран мира понимает опасность такого подхода, считает Лавров.

Президент Владимир Путин ранее также обратил внимание на то, что НАТО, являясь Североатлантическим альянсом, залезает и на Ближний Восток, и в Азиатско-Тихоокеанский регион, и в Латинскую Америку.

О том, что действия Соединённых Штатов представляют главную угрозу безопасности в Латинской Америке, заявлял министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

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