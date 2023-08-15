Минобороны Венесуэлы: США представляют главную угрозу для Латинской Америки

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что действия Соединённых Штатов представляют главную угрозу безопасности в Латинской Америке.

Об этом пишет РИА Новости.

«США не останавливаются в своих попытках поддерживать гегемонию, чтобы Латинская Америка была выстроена согласно их интересам», — подчеркнул он.

По словам министра, главной угрозой безопасности для Латинской Америки являются действия Соединённых Штатов на политическом, экономическом и военном уровнях.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на Московской конференции по международной безопасности, что США, НАТО и Евросоюз повышают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, накачивая Украину оружием.