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Минобороны Венесуэлы: США представляют главную угрозу для Латинской Америки

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Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что действия Соединённых Штатов представляют главную угрозу безопасности в Латинской Америке.
Минобороны Венесуэлы: США представляют главную угрозу для Латинской Америки
  • РИА Новости
  • © Сергей Мамонтов

Об этом пишет РИА Новости.

«США не останавливаются в своих попытках поддерживать гегемонию, чтобы Латинская Америка была выстроена согласно их интересам», — подчеркнул он.

По словам министра, главной угрозой безопасности для Латинской Америки являются действия Соединённых Штатов на политическом, экономическом и военном уровнях.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на Московской конференции по международной безопасности, что США, НАТО и Евросоюз повышают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, накачивая Украину оружием.

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