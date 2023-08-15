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Лавров обвинил Запад в угрозе столкновения ядерных держав

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на Московской конференции по международной безопасности, что США, НАТО и Евросоюз повышают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, накачивая Украину оружием.
Лавров обвинил Запад в угрозе столкновения ядерных держав
  • РИА Новости

«Их авантюрные, безответственные линии существенно повышают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав», — уточнил дипломат.

По словам Лаврова, эти страны ради спасения своего геополитического проекта по сдерживанию России и расколу русского мира всё больше разжигают конфликт и провоцируют бесконтрольное распространение оружия по всему миру.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что действующий президент США Джо Байден заводит Америку в ядерный конфликт с Россией.

Также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что тень ядерной войны вновь нависла над миром.

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