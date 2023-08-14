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Кандидат в президенты США Рамасвами: Байден заводит Америку в ядерный конфликт с Россией

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Действующий президент США заводит страну в потенциальный ядерный конфликт с Россией, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.
Кандидат в президенты США Рамасвами: Байден заводит Америку в ядерный конфликт с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Lynne Sladky

По его словам, последние несколько десятилетий военные расходы шли не на национальную оборону.

«В случае, если мы вступим в серьёзный конфликт, — а меня беспокоит то, что Джо Байден, сам того не осознавая, заводит нас в потенциальный ядерный конфликт с Россией... нам нужен оборонный потенциал нашей родины», — заявил Рамасвами в интервью Fox News.

Он добавил, что Россия и Китай находятся в военном альянсе друг с другом, что означает, что конфликт будет с обеими странами.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что тень ядерной войны вновь нависла над миром.

Также в Белом доме заявили, что отсутствие диалога США и КНР по ядерному оружию играет дестабилизирующую роль.

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